È stato fissato per le 15 di martedì 30 giugno il funerale di Franco Garella, il 76enne di Sandigliano che lo scorso sabato è stato investito e ucciso in via Gramsci. Le esequie verranno celebrate nella chiesa parrocchiale del paese in cui era residente. Per l'investitore 43enne, invece, sono scattati gli arresti domiciliari con obbligo di firma.