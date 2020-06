Escursionista 75enne disperso nei pressi del Monte Tovo, recuperato dal Soccorso Alpino

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, 27 giugno, per un escursionista di 75 anni che si è perso lungo il sentiero che dal Monte Tovo porta alle funivie di Oropa. L'uomo, esperto conoscitore dei sentieri biellesi, si trovava a un centinaio di metri di distanza dal suo amico quando ha scelto un itinerario diverso. Il compagno, anche lui 75enne, non vedendolo arrivare ha allertato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dal Soccorso Alpino con i Carabinieri forestali: scivolato, ha riportato alcune ferite sul viso e per questo è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti.