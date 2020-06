Cossato, camion della Seab in fiamme. Rogo spento dai Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

È stato probabilmente un corto circuito partito dal retro del sedile a provocare l'incendio di un camion della Seab divampato poco fa intorno alle 10 di questa mattina, 27 giugno, in via per Castelletto Cervo a Cossato. A bordo del mezzo due operatori dell'azienda, che sono riusciti a spostarsi dalla strada parcheggiando il camion nella zona industriale. Nessuno dei due ha riportato ferite. A spegnere il rogo sono stati i Vigili del Fuoco, che ora stanno mettendo in sicurezza la zona.