"Buongiorno sono il vigile urbano con il tecnico dell'acquedotto". 90enne biellese raggirata

Ancora una truffa ai danni di anziani. Questa volta è capitato, ieri nel tardo pomeriggio, ad una 90enne di Zubiena. Al campanello di casa sua hanno suonato due uomini, uno con la divisa agente di Polizia locale l'altro da manutentore del sistema idrico.

Il modu operandi è quasi sempre identico, una volta in casa con la scusa di controllare l'acqua dai rubinetti, magari millantando una presenza materiale pericoloso, distraggono la malcapitata e la conducono alla confusione. Fatto è che l'anziana biellese ha preparato un sacchetto con dentro oro e denaro per un valore di 1.500 euro, pronto per finire nelle mani dei truffatori.

La donna, in un attimo di lucidità, ha capito che a Zubiena non esiste la Polizia locale ma ormai era troppo tardi. I due si sono dati alla fuga e alla pensionata non è rimasto altro che allertare i Carabinieri. E' stata aperta un'indagine per tentare l'identificazione della coppia.

I Carabinieri si raccomandano ancora di non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se si presentano con divise tipo Polizia locale o di tecnici dell'acquedotto o dell'energia elettrica e similari. Se dovesse succedere, in quel caso è importante allertare il numero di emergenza 112. Se si trattasse di veri uomini in divisa saprebbero che dovranno attendere l'arrivo delle forze dell'ordine.