Candelo per Tutti su Seab: "Una sorte annunciata: Aumento esponenziale delle bollette o fallimento?"

Riceviamo e pubblichiamo: "La medicina “cura SEAB spa” è tutto tranne che nuova o ispirata o illuminata, e diversamente non potrebbe essere dal momento che a proporla non è una figura nuova, ma la stessa che per due anni è rimasta seduta nel CdA senza far nulla per salvare le sorti della società. Sembra quasi che il potere stabilito voglia passare sotto silenzio questo dettaglio, tutt’altro che insignificante.

La cura proposta passa attraverso la mobilizzazione dell’arto rattrappito dei soci (Comuni), chiamati alla ricapitalizzazione, quindi a versare denaro nelle casse di SEAB spa (12 milioni di euro?) e prevede anche la vaccinazione anti rabbica necessaria prima di comunicare ai cittadini che le tariffe aumenteranno in maniera esponenziale. Se la cura fallisce, la società fallisce! Trascinando con sé famiglie di operai, fornitori, creditori di vario genere e causando al nostro Biellese la perdita di una delle poche aziende ancora in grado di garantire lavoro a un indotto non indifferente.

Messo alla gogna l’ex Presidente Marampon, sulla cui responsabilità per il dissesto pochi hanno ormai dubbi, si tace un dato di fatto incontrovertibile, ovvero che negli anni della errata gestio non era da solo, con lui l’attuale manager “Salva Seab spa”. Questa acquosa ovvietà è probabilmente ciò che rende poco credibile sul piano politico ed ancor più economico l’ultimatum lanciato in questi giorni dal dr. Rossetto, le cui capacità, professionalità e competenze Bocconiane, sia ben chiaro, non si mettono certo in discussione, ma appare pregiudicato sia dal fatto di aver avuto già prima un ruolo pregnante in CdA, per tanto tempo, senza muovere un dito per non lasciar sprofondare l’azienda, che dalla specifica carenza di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti.

Pare che il dr. Rossetto non voglia proseguire l’incarico per “resistenze politiche”. Se è davvero così, c’è da chiedersi se non siano le stesse già incontrate in passato, quindi già ben note, e quindi se, per non portare SEAB spa al fallimento, non sarebbe il caso di adottare un approccio diverso per superarle.

La strategia attualmente adottata per salvare una società da 10/12 milioni di euro di debiti è quella della procedura di concordato preventivo in continuità, ma gravarla con ulteriori ingenti costi era davvero l’unica e la migliore via? Non resta che votarsi ad aiuti divini e non più terreni, come alcuni Sindaci in effetti non hanno già mancato di fare.

La mission dell’uomo politico deve guardare sempre all’interesse dei cittadini che rappresenta, nel piccolo Comune o in ambiti più vasti, dosando fioretto e accetta, senza necessità di ultimatum, ma con autorevolezza. I cittadini devono aver ben chiaro che oggi, se i Comuni non procedono alla ricapitalizzazione, se le tariffe non aumentano, SEAB spa fallirà e questa evenienza sarebbe un disastro per il territorio.

Il dr. Rossetto non aveva necessità di cambiare vestito per proporre questa cura, forse, per coerenza, non avrebbe dovuto accettare il nuovo incarico, poiché mutare nome non ne ha modificato la credibilità; non era necessaria la nomina di una cerchia di costosi esperti, la ricetta per la cura era quella della nonna: i debiti vanno pagati, non celati sotto mentite spoglie, per poi vederli riapparire come prolifici conigli dal cappello.