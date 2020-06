Candelo, i saluti di fine anno scolastico della terza media

Si è tenuto venerdì pomeriggio, 26 giugno, il momento di saluto dedicato alle classi terza media della scuola di Candelo. Dopo i mesi di didattica a distanza e dopo aver brillantemente concluso gli esami, i quaranta studenti candelesi si sono potuti ritrovare nell'area di piazza Marinai d'Italia per suggellare la fine di questo ciclo di studi.

Presenti l'Amministrazione Comunale, la protezione civile insieme ai volontari Nonno Vigile, la Polizia Municipale. Dopo i saluti anche qualche studente ha voluto prendere la parola per ringraziare il personale scolastico, il corpo docenti e il preside, i genitori e soprattutto i compagni di scuola per questi anni insieme, moti di loro fin dalle elementari nelle scuole candelesi. Gli insegnanti hanno scritto ai propri studenti una lettera per salutarli, augurando loro il meglio per il futuro.

Insegnanti delle classi terze: “Ai nostri ragazzi, perché dopo tre anni sono i nostri ragazzi, vogliamo augurare il meglio. Li attende un futuro che speriamo essere radioso. Si è concluso un ciclo di tre anni insieme e si è concluso in un modo che non avremmo immaginato. Ognuno di noi porterà con sé il ricordo di questo periodo, gli studenti di oggi lo racconteranno ai loro figli un domani. Come insegnanti abbiamo cercato di far sì che la scuola, luogo di crescita, non si fermasse. Li abbiamo conosciuti in prima quando erano dei bambini e li salutiamo adesso adolescenti. Un augurio? Il meglio, auguriamo a tutti i nostri studenti un percorso di studi proficuo e ricco di successi ma soprattutto auguriamo di essere felici e di raggiungere tutto ciò che desiderano”.

Gabriella Di Lanzo, vice sindaco e assessore all'istruzione: “Era importante costruire un momento di saluti per questi ragazzi e ragazze che hanno concluso il percorso di studio nelle scuole candelesi e che dal prossimo anno sapranno sicuramente distinguersi positivamente nelle scuole superiori, come hanno già fatto molte volte altri studenti e studentesse formatisi nelle nostre scuole. A loro vanno i migliori auguri da parte di tutta l'Amministrazione per il prossimo anno scolastico che li attende”.

Paolo Gelone, Sindaco:“Un momento di saluto all'aria aperta nel rispetto della normativa per chiudere un anno scolastico che sappiamo essere stato difficile. Dopo le misure a sostegno della didattica a distanza messe in campo durante l'emergenza sanitaria abbiamo voluto, con questa iniziativa, rimarcare la vicinanza dell'Amministrazione comunale a studenti, famiglie e scuola”.

Erika Vallera, capogruppo di maggioranza: “I più giovani spesso non colgono l'importanza di alcuni momenti che stanno vivendo e che, a distanza di anni, ricorderanno. La fine delle elementari e delle medie è sicuramente uno dei ricordi da conservare e per ciò credo sia stato molto importante riuscire ad individuare per le quinte elementari (11 giugno) e per le terze medie (26 giugno) un momento per chiudere simbolicamente un percorso e guardare al futuro. Un'iniziativa dell'assessorato all'istruzione sposata immediatamente da tutti noi che ha permesso di regalare a questi studenti un ricordo prezioso, dopo essere stati privati già di tanti altri in questo difficile anno scolastico”.