PagoPA, dal 1° luglio obbligo di pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione

Dal 1° luglio entra in vigore l’obbligo di eseguire tutti i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione attraverso il sistema pagoPA.

Il 1° luglio 2020 è la data di entrata in vigore del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che prevede l'obbligo eseguire tutti i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione attraverso il sistema pagoPA, inclusi quelli relativi a sanzioni conseguenti ad illeciti amministrativi.

La Provincia di Biella sta implementando, unitamente alle istanze online, i pagamenti tramite pagoPa, previa registrazione richiesta sul sito o Spid.

https://servizi.provincia.biella.it/portal/autenticazione/

Cos’è pagoPA

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento. (ulteriori informazioni al link: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/ ).

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni.