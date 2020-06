Cosrab, in assemblea il progetto per lo spostamento dell'ecocentro di Biella

Cosrab progetta di spostare il centro di raccolta dei rifiuti di Biella in altra zona: ipotesi che consentirebbe il potenziamento del servizio. Questo il punto saliente all'ordine del giorno dell'assemblea dei sindaci consorziati, convocata per martedì 30 giugno, alle 15, presso l'Auditorium di Città Studi di Biella, in corso Giuseppe Pella 2. L'assemblea sarà inoltre chiamata ad approvare il regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili ed il rendiconto finanziario 2019.