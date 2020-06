Addio Biella Rugby, 6 giocatori lasciano il club

Biella Rugby saluta e augura il meglio a sei giocatori che nella prossima stagione sportiva non indosseranno più la casacca gialloverde. Si tratta di: Leonardo Della Ratta (mediano di mischia, 2 stagioni); Franco Cassutti (terza centro, 1,5 stagioni); Jacopo Tommaselli (mediano di mischia, 1 stagione); Luca Vecchiato (seconda linea, 2 stagioni); Christian Sangiorgi (tallonatore, 1 stagione) e Luca Izzo (mediano di mischia, 1 stagione).

Il Presidente Vittorio Musso ha voluto esprimere la gratitudine del club ai giocatori uscenti: “Non è mai facile salutare ragazzi che hanno contribuito a creare una grande squadra, soprattutto nel nostro club, dove i rapporti di amicizia sono fondamentali e creano la base per poter dare tutto durante una partita. Il grande merito dei nostri ragazzi è quello di entrare a far parte dello spogliatoio con estrema facilità, di condividere le sconfitte e le vittorie come se si giocasse insieme da una vita. Se negli ultimi due anni siamo cresciuti ed arrivati nella zona alta della classifica dobbiamo dire grazie anche a loro che, oggi, lasciano il club. L’impegno e la serietà negli allenamenti e sul campo, ha dimostrato la bontà delle scelte e la loro voglia di indossare la maglia gialloverde. Una stagione fermata dalla pandemia, solo cinque mesi di campionato, ma sufficienti per lasciare il segno e scrivere il loro nome sulle panche del nostro spogliatoio. Un grande augurio a Leo, Franco, Jacopo, Luca, Christian e Luca perché possano realizzare i loro sogni di sportivi e soprattutto di uomini con la speranza che il Biella Rugby Club abbia sempre un piccolo spazio nel loro cuore”.