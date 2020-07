RallyLANA 2020, è ufficiale: sarà a porte chiuse VIDEO

Le limitazioni al mondo dello sport per il contenimento della pandemia hanno colpito anche le gare di rally. Fra queste vi è anche un circuito che porta sempre con se grande entusiasmo: il rallyLANA.

La 33esima edizione della manifestazione si terrà l’11 ed il 12 luglio e non vedrà pubblico a bordo strada. Corrado Pinzano, pilota e promotore della gara, ha commentato così questa decisione: “E’ difficile da accettare ma dobbimo usare la testa e avere rispetto degli organizzatori e dei concorrenti, sono mesi che sono fermi. Il decreto parla chiaro e vi è la possibilità che la gara venga annullata. Lungo il percorso ci saranno stewart e forze dell’ordine a garantire che nessuno possa assistere”.

L’organizzatore, Giuseppe Zagami, ha invece fatto una speciale richiesta a fan e tifosi: “Avremo l’occasione di riabbracciarci più avanti ma ora è il momento di collaborare. Il pubblico piemontese è sempre stato uno dei migliori per rispetto e amore delle quattro ruote e perciò vi prego di darci una mano a fare ripartire il nostro sport”.Infine, per rimanere vicini agli appassionati, è stato creato un canale YouTube chiamato “rallyLanaTv” dove sarà possibile seguire in diretta la manifestazione.