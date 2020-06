Pralungo, domani aprono i parchi giochi. Sindaco: “Pulizia? Ci penseranno volontari Pro Loco”

Buone notizie per le famiglie di Pralungo. Domani, sabato 27 giugno, riaprono i parchi giochi presenti nelle frazioni del paese. A darne comunicazione il sindaco Raffalle Molino: “Un caloroso ringraziamento alla Pro Loco di Sant'Eurosia e agli Amici della Valle per questa preziosa collaborazione che rende possibile ai bambini di poter utilizzare gli spazi verdi e i giochi. Le nuove disposizioni anticovid-19 impongono una pulizia pressochè costante delle attrezzature ed i volontari delle Pro Loco si sono assunti l'incarico di eseguirla periodicamente. Naturalmente i fruitori del parco dovranno comunque sottostare alle regole generali: niente assembranti, mantenere le distanze e uso della mascherina”. A Pralungo ci sono altri due parchi giochi in Regione Zerbola e via Martiri. “Al momento restano chiusi – sottolinea il primo cittadino – Ma se trovassimo alcuni volontari per la pulizia dei giochi, apriremmo anche quelli”.