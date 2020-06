Caprile, sindaco fa il punto sui lavori. E sul coronavirus: “Per fortuna nessun problema sanitario”

In un momento come quello della pandemia, i paesi più lontani dai grandi centri hanno avuto un periodo più tranquillo rispetto a ciò che succedeva nelle città dove il rischio di contagio era molto più elevato. È il caso di Caprile, cittadina della Valsessera, che ha potuto passare il lockdown in modo più sereno, per stessa ammissione del giovane primo cittadino Stefano Ferrian.

Il sindaco è concentrato, in questo periodo, su importanti lavori che riguardano le infrastrutture, in particolar modo le strade, del suo paese. Il primo intervento ha luogo in un tratto lungo 36 metri presente nella frazione Uccelli. Va avanti da circa 2 settimane e dovrebbe terminare la prossima settimana. Il primo cittadino, inoltre, ha fatto alcune dichiarazioni per quanto riguarda un altro lavoro che, a suo dire, gli causava insonnia: “Abbiamo sistemato alcune buche sulla strada che porta all’Alpe Noveis. È un tratto che aveva delle buche pericolose, circa 20, che abbiamo chiuso con del cemento a caldo ma la mia speranza è di poterci fare un lavoro completo. Magari prima della fine dell’anno, però i fondi sono quelli che sono”.

“Fortunatamente - conclude Ferrian a commento del momento drammatico nazionale - non abbiamo avuto problemi sanitari legati all’epidemia. Il nostro paese è abitato in prevalenza da pensionati e perciò vi erano pochi rischi che qualcuno di loro potesse portare il virus nella nostra zona. Nella Fase 1 non è cambiato molto a Caprile: abbiamo seguito le restrizioni ma vivere in mezzo alla natura ti fa affrontare un periodo simile in modo diverso, per alcuni è stata una vacanza forzata. Chi invece si reca lontano da qui per lavorare ha avuto più difficoltà con gli spostamenti però posso dire con certezza che i nostri problemi sono stati di gran lunga inferiori alle grandi città. I miei genitori vivono a Novara e il confronto con la loro realtà mi ha fatto capire quanto siamo stati fortunati”.