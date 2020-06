Scuola, Patelli (Lega): “Cara Azzolina, la colpa è la sua non degli altri se la scuola è allo sbando”

“E’ sempre colpa di Salvini, il vero male assoluto di questa nostra Italia. Anzi, peggio del male assoluto, per l’Azzolina. Del resto quando non si sa come giustificare a milioni di italiani tra studenti, insegnanti, amministrativi e famiglie, i continui fallimenti della propria gestione del Miur, le sue continue capriole in avanti e indietro, si cercano le colpe negli altri. Tutto e il contrario di tutto, questa è il ministro Lucia Azzolina, forse il peggior ministro dell’Istruzione che l’Italia repubblicana abbia mai avuto. Non è tutta colpa sua, afferma in un monologo su un media ed in parte è anche vero visto che al Miur, di veri tecnici, quelli di una volta che sapevano consigliare e sciogliere i nodi, ne sono rimasti pochi.

Ma fare il ministro vuol dire anche avere intorno a sé una squadra agile, efficiente e competente e se non la crei vuol dire che non sei adatto per quell’importante ruolo istituzionale. No, caro ministro, non è, e non può essere, sempre colpa degli altri, che siano essi Salvini o Speranza o Gualtieri o i parlamentari o gli studenti, o i Sindaci e le famiglie. Di verità ce n’è una sola, lei ha abbandonato la Scuola al suo destino, nonostante ogni volta prometta miliardi inesistenti, passando la palla a Presidi e Sindaci, lasciando docenti, alunni e famiglie nel caos più completo fin dal primo giorno di scuola.

“Ognun per sé e Dio per tutti” sembra essere il suo motto. E allora non si lamenti se si manifesta democraticamente sotto le finestre del suo Ministero, in fondo se lo merita. Abbiamo fatto decine di proposte in Commissione ed in Aula, non ne ha accetta nemmeno una”, ha dichiarato l’on.le Cristina Patelli della Lega, membro della Commissione Cultura e Istruzione della Camera