Pescheria Calefato, con le fishbag e le fishbox pesce fresco a casa e in ufficio FOTO

Le fishbag per un aperitivo a casa, al parco, al lago, o dove vuoi, la fishbox per pranzi e cene a casa ed in ufficio.

Queste sono le nuove proposte di Pescheria Calefato, il pesce fresco nel centro di Biella, insieme ad hamburger, fishburger, e finger food.

"La fishbag sono per l'aperitivo, le fishbox per pranzi e cene. - conferma il titolare Francesco Calefato - Nella fishbag il cliente può mettere quello che vuole, come finger food, una leggera frittura accompagnata da un prosecco, aragosta alla catalana e crudo di pesce, e trova bicchieri, posate, tovagliette e tovaglioli".

Allo stesso modo le fishbox offrono un pranzo ed una cena comoda a casa ed in ufficio: "I clienti possono scegliere antipasto e primo, - continua Francesco Calefato - antipasto e secondo, un piatto composto con orata alla griglia, verdure e riso bollito, oppure insalata di mare con patate. A pranzo la fishbox è rivolta soprattutto agli uffici: noi prepariamo la scatola con tutti i condimenti, le posate, i tovaglioli, e monoporzioni che possono comodamente dividersi. Per chi vuole viziarsi proponiamo la fishbox luxury con antipasti sfiziosi, pasta al nero di seppia, scampi rossi, aragosta, alici, branzino, oppure aragosta alla catalana, tartine con caviale e champagne".

Fishbag e fishbox funzionano con servizio take away o consegna a domicilio: "Nel fine settimana consegnamo solo a Biella città, - precisa Calefato - mentre durante la settimana anche nei paesi della prima cintura di Biella".

Da Pescheria Calefato ogni giorno si possono trovare branzini, orate, gamberi rossi, gamberi viola, gamberi blu, e una vasta selezione di ostriche, con unica provenienza Mar Mediterraneo. "Oltre all'acquisto in negozio, - sottolinea Francesco Calefato - è sempre attivo, di giorno, il nostro servizio di consegna di pesce fresco e piatti cotti, mentre, per quest'anno abbiamo sospeso il servizio della cena in pescheria".

Pescheria Calefato si trova a Biella, in Via Sebastiano Ferrero 19/A

Tel. 368802589 e pagina Facebook clicca qui.