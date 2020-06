Si perdono in montagna e non riescono a tornare indietro, gruppo recuperato dal Soccorso Alpino

Si perdono durante una camminata in montagna e non riescono più a tornare indietro. È accaduto nei pressi del Monte Cucco nel pomeriggio di oggi, 26 giugno, ad una famiglia in gita insieme ad alcuni amici. I due volontari del Soccorso Alpino che si sono occupati del recupero, sono stati allertati dalla Centrale Operativa di Torino. Una volta raggiunti i dispersi, che nel frattempo sono stati travolti da un temporale, gli operatori del Soccorso Alpino li hanno riaccompagnati alle funivie per permettere loro di raggiungere la propria auto.