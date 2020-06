Roppolo e Gattinara in lutto per la morte di suor Anna

Lutto a Roppolo per la morte di suor Anna Babolin, salesiana Figlia di Maria Ausiliatrice, scomparsa nei giorni scorsi in paese. Sono in tanti a conservare un caro ricordo della religiosa. Specialmente a Gattinara. Suor Anna aveva tagliato nel 2019 il traguardo dei 70 anni di professione religiosa ed è stata a lungo uno dei volti più amati tra le suore di via Calza.

In servizio a Gattinara già tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, suor Anna era impegnata nelle attività educative dell'Asilo Patriarca, nel catechismo e nelle attività dell'Oratorio femminile. Così, anche oggi che le suore hanno lasciato da tempo Gattinara, molti dei ragazzi e delle ragazze che l'hanno conosciuta hanno appreso con tristezza la notizia della sua morte annunciata, a funerali avvenuti, dall'Ispettoria Piemontese delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dalle ex allieve e allievi dell'Unione di Gattinara, dalla Corale Polifonica San Pietro.

Suor Anna, che riposa ora al cimitero di Roppolo, sarà ricordata nella messa delle ore 17 del 28 giugno, preceduta dalla recita del Rosario alle ore 16.30.