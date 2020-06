Morto Enrico Reverchon, imprenditoria in lutto, un negozio presente anche in via Italia a Biella

E' morto Enrico Reverchon, titolare con il fratello Paolo, della catena di centri ottici attiva a Vercelli, Casale e in varie città del Nord Italia tra le quali Biella, in via Italia. Reverchon, classe 1955, era originario di Casale Monferrato ma per tutti i vercellesi era il volto del grande centro ottico di corso Libertà.

L'azienda, attiva da oltre 40 anni, è un colosso del settore con 23 centri dislocati in Piemonte, Lombardia e Valle d' Aosta.Professionista attento e scrupoloso, Reverchon era sempre presente nel Centro Ottico vercellese che, sotto la guida sua e del fratello, è cresciuto moltissimo mettendo insieme qualità dei prodotti e convenienza.

Tra le molte idee che hanno reso celebre il loro marchio anche il fatto di utilizzare come testimonial persone "comuni": dai componenti della famiglia, ai clienti-amici che, nel corso degli anni, si sono prestati per le diverse campagne pubblicitarie contribuendo a stringere un legame fortissimo tra azienda e città. Reverchon era sposato e padre di un figlio, Vincenzo, già avviato sulla medesima carriera professionale.