A dire del residente in zona la musica, alle 2 di notte, era altissima. E così sono intervenute le forze dell'ordine allo skate park di Biella in corso 53^ Fanteria, per un possibile disturbo alla quiete pubblica.

I militari, raggiunta la destinazione, hanno notato che non c'era rumore ma sono rimasti allibiti dalla massiccia presenza di giovanissimi, circa una quindicina, ad un'ora così tarda.