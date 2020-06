Biella - Minimarket della droga in via Carso, i Carabinieri arrestano un giovanissimo

Nel pomeriggio di mercoledì, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Biella, hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, A.Y. 21 anni. Da alcuni giorni i militari stavano tenendo d’occhio la sua abitazione di via Carso dalla quale avevano notato, entrare ed uscire, altri giovani già noti quali assuntori di stupefacenti.

Mercoledì pomeriggio i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento rinvenendo un piccolo market di stupefacenti e sequestrando: 15 grammi di cocaina ed altre dosi di eroina Hashish, Marijuana e Metadone, nonché un bilancino di precisione sostanze da taglio, involucri artigianali già sagomati per contenere lo stupefacente da cedere ai clienti e 5 cellulari, in uso all’arrestato, utilizzati dai clienti per commissionare la droga.

Tra il materiale sequestrato, oltre allo stupefacente, spicca un contenitore di ammoniaca, sostanza usata per trattare la cocaina e trasformarla in crack, un prodotto di sintesi che avendo un potere stupefacente più elevato (ed una maggiore tossicità), consente di potere confezionare un maggior numero di dosi rispetto a quello ottenuto con lo stesso quantitativo di cocaina.

Il giovane dopo l’arresto è stato posto a disposizione della A.G. e nell’udienza di convalida tenuta giovedì mattina ha ammesso le proprie responsabilità in ordine alle contestazioni mosse dai Carabinieri riportando una condanna ad oltre un anno di reclusione e 1000 euro di multa.