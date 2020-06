Ancora la Gedar di Borriana sotto attacco: è la sesta volta che i ladri si azionano

Ancora malviventi in azione alla Gedar di Borriana. A neanche un anno dall'ultima irruzione nello stabilimento, questa notte, intorno all'1, è scattato nuovamente l'allarme. Le forze dell'ordine intervenute hanno evidenziato la forzatura di una finestra per il nuovo tentativo di furto nell'azienda.

Ed è la sesta volta che la ditta si trova sotto attacco. La Gedar, di via Oremo a Borriana, da lavoro a 15 persone e si occupa di distributori automatici, macchine da caffè espresso per le aziende. Il primo furto subìto era avvenuto circa 20 anni fa. Da allora, ciclicamente, i soliti ignoti visitano lo stabilimento distruggendo qualsiasi cosa e recando ingenti danni.

L'ultimo furto era avvenuto poco più di due anni fa, a novembre 2017 mentre a luglio dello scorso anno, almeno sei persone erano entrate per distruggere muri, finestre, devastare la centralina telefonica. "E tutto per prendere spiccioli in moneta -aveva commentato allora Cinzia Rossetti-. Abbiamo una cassaforte ma dentro c'è solo moneta perchè tutti i giorni passano a ritirarla i portavalori". Questa notte l'ennesimo caso.