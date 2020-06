Acquista una piscina per 650 euro ma la consegna non c'è mai stata. Denunciato il truffatore

La Polizia ha individuato e denunciato un uomo di 39 anni che si è reco responsabile del reato di truffa. In particolare, una decina di giorni fa, una donna si era presentata in Questura per sporgere denuncia, in quanto navigando in internet sul sito di Kijiji aveva acquistato una piscina, a seguito anche di contatto telefonico con l’inserzionista, al prezzo di 650 euro.

Il ritiro doveva avvenire a mezzo di corriere, ma quest’ultimo, una volta arrivato all’indirizzo fornito, si accorgeva che il venditore era sconosciuto. Sono stati effettuati una serie di accertamenti che hanno portato a individuare l’intestatario dell’Iban e dell’utenza telefonica. L’uomo è stato denunciato per truffa.