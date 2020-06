A Ronco Messa per Luca Scaramal, era scomparso un anno fa a 38 anni

“Anche se è trascorso un anno dalla sua scomparsa, mi sembra di sentirlo sempre vicino a me. E mi capita spesso di pensare a Luca. Manca molto a tutti noi”. Le cicatrici sono profonde, il dolore radicato in profondità e la memoria persistente. Il sindaco di Ronco Biellese, Carla Moglia, non dimenticherà mai quel sorriso pieno di vitalità. Scomparso troppo presto all'affetto dei suoi cari e di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Era il 29 giugno di un anno fa e Luca Scaramal moriva a soli 38 anni per colpa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Originario di Ronco, era un Vigile del Fuoco assegnato alla caserma di via Santa Barbara dove prestava servizio; inoltre, era un buon attaccante conosciuto nel mondo calcistico dilettantistico.“Lo conoscevo da quando era piccolo – confida commossa il primo cittadino – La mia vicinanza va alla famiglia. Mi sembra ancora incredibile che non sia più qui fra noi. Luca era un ragazzo che aveva voglia di vivere”. Per mantenere vivo il ricordo, domenica 28 giugno sarà celebrata una Messa di commemorazione nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Il segno tangibile di una comunità solidale e unita nel cordoglio.