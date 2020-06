Riapre la ferrata dell'Infernone, buone notizie per gli amanti della montagna

Buone notizie per gli escursionisti e gli appassionati della natura. È stata riaperta la via delle Gole dell'Infernone, una delle più suggestive ferrate del Biellese. Un sentiero che si sviluppa tra gole e marmitte dei giganti, e sempre a cospetto delle acque limpide del torrente Elvo, nei territori di Muzzano e Sordevolo. Ideata dalla guida alpina Gianni Lanza e terminata nel 2009, la ferrata ha subito qualche danno a causa di alcuni vandali nel corso del tempo tanto da richiedere un intervento di sistemazione e messa in sicurezza.

La somma dei lavori? 4700 euro, da dividere tra i comuni di Muzzano e Sordevolo, che ha permesso la sistemazione dello smottamento ad inizio del percorso attrezzato e la posa di cavi, fittoni e funi di sicurezza lungo il sentiero, che richiede l’uso di imbragatura, doppia longe e dissipatore. “Lavori resi ancor più necessari visto il gran numero di persone che in questo delicato momento hanno riscoperto il piacere della montagna - ricorda il sindaco di Muzzano Roberto Favario - In vista della bella stagione era importante rimettere in sicurezza il percorso, onde evitare che alcune persone, nonostante i divieti, lo percorressero. A seguito della pandemia e delle tante persone che stanno frequentando le montagne, era fondamentale riaprire uno dei percorsi più suggestivi del Biellese”.

Concorde anche il sindaco di Sordevolo Alberto Monticone che sottolinea l’importanza di questi interventi: “La ferrata è un’attrazione turistica importante e un vanto per la nostra Valle. Dalla scorsa settimana è stata resa nuovamente percorribile in completa sicurezza grazie alle guide, quindi siamo pronti e felici di accogliere chiunque voglia addentrarsi in questo sentiero quasi unico nel suo genere.”