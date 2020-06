Il Tavolo Carcere di Biella sostiene la candidatura di Sonia Caronni nel ruolo di Garante

La lettera del Tavolo Carcere Biella per sostenere l’eventuale rinnovo della dott.ssa Sonia Caronni nel ruolo di Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Biella. "Con la presente lettera il Tavolo Carcere di Biella e le altre Associazioni firmatarie intendono sostenere l’eventuale rinnovo della dott.ssa Sonia Caronni nel ruolo di Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Biella. La dott.ssa Caronni, grazie al suo prezioso contributo ha promosso una migliore collaborazione tra gli enti e le Associazioni che operano all’interno della realtà carceraria. Collaborazione fondamentale per creare quel ponte tra comunità esterna ed interna al carcere per garantire l’applicazione del dettato costituzionale contenuto nell’articolo 27.

La nascita del Tavolo Carcere, ne è la dimostrazione più concreta. La visione lungimirante da parte della dott.ssa Caronni, nel mettere al centro del suo lavoro la crescita di una solida rete esterna alla Casa Circondariale, si è rivelata essenziale in questo periodo emergenziale. La stretta collaborazione tra le Associazioni del Tavolo carcere ha permesso di superare i limiti strutturali e di risorse che caratterizzano le singole realtà, riuscendo a garantire di fatto una risposta alle istanze provenienti dall’interno dell’istituto.

Costruire una rete capace di far della diversità dei suoi appartenenti il suo punto di forza, riuscendo a contemperare le visioni divergenti e le diverse sensibilità, significa garantire alla stessa lunga durata e sempre maggior efficacia nell’azione di supporto. Per questo motivo, le Associazioni scriventi ritengono fondamentale dare continuità alla figura della Garante delle persone private della libertà personale nella persona di Sonia Caronni per consolidare le relazioni positive e la solidità della rete di supporto costruite in questi anni“. RingraziandoVi per la preziosa attenzione, vi auguriamo un buon lavoro

Gli enti firmatari

Il Tavolo Carcere: ACLI Assoc. cristiane lavoratori italiani Provincia di Biella, Associazione Zaccheo, Better Places APS / Spazio HYDRO, Diocesi di Biella – Caritas diocesana, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Hope Club Missione popolare giovanile biellese, Il naso in tasca, Incontromano, Istituto di Istruzione Superiore G e Q. Sella, Mafalda – VocidiDONNE odv, Ricominciare odv, UISP Comitato Territoriale Biella.

Altri enti firmatari: Associazione Insieme… è di più, Cooperativa Sociale Tantintenti Onlus, CPIA Biella Vercelli, Il Groviglio APS, Parrocchia di Sant’Eusebio Prete (Pollone), Soroptimist Club Biella, Women@work Italia.