Cirio a confronto con agenzie viaggio. Motto: “Idea di convegno nazionale in Regione coinvolgendo anche Biellese”

Un confronto in Regione per stabilire nuove strategie di turismo, con un occhio rivolto all'incoming e al ricevimento dei vacanzieri in Piemonte. Di questo e di molto altro si è parlato nella riunione di ieri, 25 giugno, che ha visto come partecipanti il presidente Alberto Cirio, l'assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio e la Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo, rappresentata dalla presidente nazionale Ivana Jelinic, insieme alla guida regionale Gabriella Aires e al consigliere regionale Luca Motto che al telefono ha spiegato: “Si sono discussi diversi temi, che riguardano il nostro settore, tra cui la possibilità di realizzare un convegno nazionale delle agenzie di viaggio in Piemonte. Coinvolgendo più territori in questa iniziativa, come il nostro Biellese. C'è l'impegno della Regione di dare vita a questo importante appuntamento”.