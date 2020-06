Al via raccolta materiali inerti a Viverone, ecco i materiali ammessi e non

Al via la raccolta dei materiali inerti nei territori di Viverone e Roppolo. A comunicarlo i sindaci Renzo Carisio e Renato Fontana: “Al fine di sopperire alla necessità dei cittadini di conferire materiali inerti, i due Comuni attiveranno con inizio da sabato 27 giugno il conferimento dei materiali di esclusiva provenienza familiare”.

L'area sorgerà nel piazzale del salone polivalente di Viverone situato all'incrocio tra via Gattinara e la Provinciale 228. L'orario di apertura sarà dalle 10 alle 12 di tutti i sabati, esclusi i festivi. Il presidio sarà curato dalla Protezione civile di Viverone e Roppolo i cui volontari raccoglieranno i nominativi dei conferenti esclusivamente dei due Comuni. I materiali ammessi sono: mattoni, lavandini water, o bidet, piastrelle, piatti e oggetti in ceramica, calcinacci e tegole. Quelli non ammessi sono: catrame, asfalto, eternit (anche ecologico), sacchi di cemento, pietre, terra, carta catramata, tubi dell'edilizia e materiali misti come asta in ferro con blocchi di cemento. “Si prega di attenersi con scrupolo a quanto indicato – sottolineano i due primi cittadini – al fine di evitare contestazioni con i volontari”.