Minni cerca famiglia da amare

La dolce Minni cerca una famiglia. È indicata una persona con un cuore grande disposta ad adottarla e a prendersene cura. Minni non è più giovanissima: ha circa 8 anni, e sta patendo molto il caldo e la solitudine. Vive per strada in una colonia seguita da alcune volontarie che però non hanno più posto per ospitare altri gatti bisognosi.

Minni è sterilizzata e naturalmente verrà affidata dopo accurata visita veterinaria. Si trova nel territorio tra Biella e Vercelli, ma è adottabile in tutto il Piemonte e Lombardia. Per avere informazioni scrivere o chiamare al numero 345.2980629.