Donato, i fruitori della strada di Pian Bres chiedono un incontro con l'amministrazione comunale

Nei giorni scorsi i fruitori della strada di Pian Bres si sono riuniti per prendere le distanze e condannare l'atto vandalico causato da ignoti che hanno tagliato 79 tondoni tagliacqua appena riposizionati dopo il vandalismo attuato lo scorso marzo. I 38 presenti in rappresentanza dei 55 utilizzatori della strada di Pian Bres, affiancati dai consiglieri di minoranza Beatrice Bongiovanni, Chiara Doleatti e Marino Botalla Gambetta, riunitisi nel grande locale messo a disposizione da Botalla Formaggi a Mongrando, nel rispetto della sicurezza, hanno discusso sulla necessità di confrontarsi con il sindaco per le azioni da intraprendere e hanno deciso di chiedere, tramite i Consiglieri, un Consiglio Comunale aperto al pubblico, affinché possano esporre, far accogliere e considerate tutte le criticità che la strada presenta.

Abbastanza risentiti da quanto si sono sentiti rispondere dagli amministratori della maggioranza e cioè che dovevano imparare a guidare il trattore, detto soprattutto a gente che praticamente guida il trattore da una vita, insistono nell'affermare che la pista agro-silvo-pastorale così sistemata non va bene e desiderano dimostrarlo al sindaco, andando su a Pian Bres con i trattori. Alla riunione ha partecipato anche il Paolo Seitone, in rappresentanza della Coldiretti, che ha confermato l'intenzione di farsi carico del problema unitamente alla Cia - Confederazione Italiana agricoltori, visto il notevole gruppo di iscritti che entrambe le associazioni riuniscono sul territorio di Donato. La consigliera Chiara Doleatti ha introdotto l’incontro ripercorrendo la vicenda a partire dal dicembre 2019, quando percorrendo la strada con il proprio mezzo ha riscontrato l’inadeguatezza dei lavori e la disastrosa situazione viabile appena realizzata.Ha dato rilettura della prima lettera del 10 febbraio scorso inviata e tutte le autorità competenti nella quale gli aventi diritto al transito su detta strada avevano elencato, con spirito costruttivo, le molteplici criticità dell’intervento che allora mancava solo più dei rappezzi di asfalto ove già presenti da anni.

Quindi anche la consigliera Beatrice Bongiovanni prendendo la parola, ha presentato il quadro dei contatti con i dirigenti e i funzionari che ha tenuto in questi mesi e la serie completa dei rilievi fotografici effettuati dal 30 ottobre 2019, quando prima di chiunque altro aveva già fatto presente al RUP Geom. Fulvio Bricco e all’ing. Negri della Provincia di Biella che il sottofondo della strada era inadeguato, non andava bene per ciò che stavano facendo, essendo materiale riciclato troppo grossolano, (ma si era sentita rispondere che era materiale certificato...), fino all'atto vandalico del maggio scorso, oltre a illustrare puntualmente i punti pregnanti delle Linee Guida. Tutti concordano che il progetto doveva essere approcciato diversamente, se ne avessero parlato prima con la popolazione, portando avanti una sorta di Progettazione Partecipata, l’avrebbero saputo per tempo e avrebbero deciso se quelli erano i fondi giusti da chiedere per l’Adeguamento delle infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali, o si potevano chiedere finanziamenti per altre finalità, ugualmente utili alla sistemazione della strada. “Se l’investimento è stato fatto per salvaguardare l’attività agricola che ancora si svolge negli alpeggi comunali affidati in concessione agli allevatori locali, perché la strada si ferma molto prima di arrivare agli alpeggi ed è totalmente impraticabile da Pian Bres agli alpeggi stessi?” chiede Beatrice Bongiovanni.

Altre problematiche sono emerse dal confronto con gli utilizzatori: il geocomposito non è stato fissato adeguatamente lungo la cunetta longitudinale, risulta già arrotolato in parecchi punti e fuori dal posizionamento iniziale; Rosanna Martinetto dichiara: “chi va in alpeggio si è chiesto a cosa serve questo geocomposito se durante la transumanza le mucche lo rovinano subito e la plastica resta sulla nostra amata montagna? La cunetta in una pista pastorale viene invasa lungo tutto il percorso dalle bestie, sia quando salgono che quando scendono. Gli alpeggi affittati sono tre dopo Pian Bres e in transumanza salgono oltre 150 animali. Inoltre il geocomposito a livello ambientale e naturalistico è davvero brutto da vedere, così nero superiormente e bianco sotto, oltre a non permettere la manutenzione della cunetta medesima, come si fa a pulire? Con un mezzo meccanico si strapperebbe tutto e a mano è sicuramente impensabile, chi ha pensato a mettere questa schifezza?”. Alberto Gazzetto tiene a sottolineare: “la strada così rifatta non è adeguata al passaggio di mezzi di soccorso e Vigili del Fuoco. Inoltre, qualora dovesse nevicare, anche agli spazzaneve avrebbero grosse difficoltà”.

“I guadi lastricati in pietra sono troppo profondi, tanto che un carro per il trasporto di legname si è già ribaltato e 2 auto sono state soccorse dal carro attrezzi” afferma Roberto Botalla Battistina. “Alcuni tondoni sono stati riposizionati e rappezzati dopo il primo atto vandali consentendo di accedere un po' più agevolmente, rispetto alla prima volta, con i mezzi agricoli e le macchine, continuando però a lasciare scoperti gli spuntoni dei ferri a lato strada, situazione pregiudizievole per l’incolumità pubblica e fonte di pericolo sia per i mezzi in transito, sia per le persone che la percorrono a piedi”, ribadiscono Roberta Bortolozzi e Giovanni Nicoletta. La minoranza Lista Popolare evidenzia che “il problema principale resta ancora oggi quello dei tondoni che, posati a quota troppo alta dal piano viabile, creano veri e propri scalini ogni 10/15 ml di percorso, danneggiando i mezzi in transito, sempre adeguati fino al giorno prima dell’inizio dei lavori per il tipo di strada da percorrere e ponendo addirittura in pericolo i trattori degli alpigiani ed i loro carri”.

"Le soluzioni progettuali riconducibili alle opere attuate, si sono rivelate sin da subito inadeguate e tali da non garantire durata e funzionalità nel tempo" afferma ancora Roberta Bortolozzi. “Gli apicoltori che avevano inserito come indirizzo delle arnie la località dove da sempre le portavano, quest'anno hanno preferito rinunciare per evitare di fare "marmellata di api" e tutti siamo consapevoli di quanto siano importanti le api per l'ambiente, la natura e la montagna”, informano Lara e Nico Pozzo.8) “Consideriamo poi che la strada sistemata non arriva neanche vicina agli alpeggi, fermandosi molto prima e quella che sale in alpeggio è in condizioni indecenti" dice Graziano Roffino. “Perchè ci sono dei tratti di strada che sono asfaltati e non lo è tutta? Per quei tratti già asfaltati da decenni nessuno ha mai avuto nulla da ridire”, afferma Mario Prola. Tutti gli utilizzatori hanno molto altro da dire, ci sarebbe un libro da scrivere.

I partecipanti auspicano che i Consiglio Comunale venga indetto quanto prima e sperano in una verifica puntuale da parte degli ispettori della Direzioni Regionali Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica relativamente al sottofondo, allo spessore dello strato di finitura della strada, ai tondoni troppi ed eccessivamente alti, alle canalette, alla posa del geocomposito, ai guadi troppo profondi, alle pendenze trasversali e a quanto non permette loro di arrivare come prima della sistemazione della strada agli alpeggi e alle loro proprietà.