PieMEMOnte2, dopo la quarantena il progetto entra nel vivo con i primi gruppi di pilates e ginnastica posturale

Dopo la ripresa dei gruppi di stimolazione cognitiva in presenza e le attività motorie dalla fine di maggio, al centro Mente Locale si rimette in moto anche il progetto “PieMEMOnte2. Movimento e arte per il benessere delle memoria”. Finanziato dalla Regione Piemonte e condiviso con le associazioni Alzheimer di Asti,Novara, Chieri e Vercelli, il progetto PieMEMOnte2 punta a prevenire il decadimento cognitivo attraverso attività che coniugano movimento a socializzazione.

Prima della quarantena, le psicologhe di Mente Locale avevano già provveduto a selezionare i partecipanti attraverso una serie di colloqui per valutare l’indice di qualità della vita. A partire dal 22 giugno, con la ripresa dell’operatività del centro, queste persone hanno potuto iniziare la seconda fase del percorso che prevede tre mesi di attività di gruppo gratuite. I gruppi di ginnastica posturale e pilates sono i primi a essere stati avviati mentre lo yoga partirà a luglio e, a settembre, prenderanno il via anche i laboratori di ceramica e teatro.Per ginnastica posturale, pilates e yoga i partecipanti sono seguiti dai professionisti dell’Associazione sportiva SIN Sport 2000 asd.

Dopo il rallentamento dovuto alla quarantena per il COVID-19, il progetto PieMEMOnte2 è ripartito più o meno con le stesse modalità e tempistiche anche presso le altre associazioni piemontesi che aderiscono all’iniziativa di cui è capofila AIMA Biella e che fanno parte del CAAP, Coordinamento Associazioni Alzheimer Piemonte. L’emergenza COVID-19 ha provocato uno scivolamento in avanti di tutte le scadenze dei progetti finanziati da bandi regionali come PieMEMOnte2. Questo significa che le attività prima e la fase di rendicontazione poi si protrarranno fino a giugno del 2021.