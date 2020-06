Trail, prove generali di ripartenza con Team Locca Miglio e Moto Club Valsessera

Domenica scorsa il Team Locca Miglio e il Moto Club Valsessera hanno fatto le prove generali per l’ormai imminente inizio della stagione sportiva Trial 2020. Dal prossimo mese di luglio si dovrà infatti recuperare il tempo perso a causa delle restrizioni Covid. In località Pontestrona nel comune di Guardabosone in un’area dedicata al Trial, oltre ai piloti si sono potuti godere la splendida giornata molti appassionati e intere famiglie.

Presenti i piloti più conosciuti: Vaccaretti, Locca, Coppi, Ceschetti, Julita, Casella, Ciocca i giovani e promettenti Lissa e Piana, insieme ad un folto gruppo di giovani e giovanissimi con età comprese tra i 5 e i 13 anni. A tutti è stata consegnata una mascherina sponsorizzata dal Team Locca Moto e, scattate le fotografie con e senza mascherina, si è passati all’allenamento e all’insegnamento con istruttori molto preparati, tra i quali Donato Miglio pluricampione italiano, Filippo Locca, Milan Van Rheenen conosciuto da tutti come Sugita e Gianni Adami, altro veterano di questa disciplina. Una splendida giornata estiva ha permesso alle persone presenti trascorrere piacevole giornata di sport, conclusa con una pizza cucinata nel forno a legna del fornitissimo camion della pizzeria Annunziata di Crevacuore.