No alla riapertura a calcetto, beach volley e centri sportivi

Chi pensava di poter iniziare a giocare a calcetto o a beach volley, insieme agli altri sport di contatto, per ora rimane deluso. Nessuna ripresa a livello amatoriale o dilettantistico. Sarebbe questa la decisione del Comitato Tecnico Scientifico contestata dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che ha confermato il suo parere favorevole alla riapertura in un post sui social: "Riprendere le attività dei centri sportivi, con le garanzie assicurate dal documento delle Regioni su sanificazione e mantenimento dei dati per i giorni necessari, aumenterebbe io credo, la sicurezza per tutti. Resto in attesa del parere del Ministro Speranza".