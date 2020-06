Calcio, colpo in attacco per la Chiavazzese: torna a casa Sassi

Colpo in attacco per la Chiavazzese. La società comunica di aver ufficialmente prelevato in prestito da La Biellese l'attaccante classe 1996 Alessandro Sassi, la scorsa stagione in forza alla Valle Cervo Andorno in Prima Categoria dove ha siglato la bellezza di 12 gol. Per Alessandro si tratta di un ritorno in quanto ha già vestito la maglia della Chiavazzese nelle stagioni 2018/19, 2017/18 e 2015/16 dove aveva totalizzato nell'arco delle tre annate 19 reti.

Attaccante dal grande fiuto del gol e ottimo protettore di palla. Le sue doti fisiche e tecniche l'hanno sempre portato a disputare grandi stagioni riuscendo ad essere decisivo in molte occasioni. “Sono molto felice ed orgoglioso di vestire nuovamente i colori blu-cremisi – confida Sassi - Sono pronto a rimettermi in gioco al 100% dando tutto me stesso e lottando ogni istante per questa squadra che tanto mi sta a cuore. Spero di fare del mio meglio per la squadra, per il mister per la società siccome hanno dimostrato ancora una volta di avere molta fiducia in me. Come ho già ribadito in passato molte volte, la Chiavazzese è una delle società migliori del Biellese, se non la migliore, e sono contento di dare il mio contributo in questa nuova avventura in Promozione. Voglio ringraziare la società per avermi concesso ancora una volta una grande occasione”.