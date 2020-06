Mongrando, riaprono alle famiglie i parchi giochi comunali

Passo dopo passo, si torna alla normalità nella totalità dei comuni biellesi. Da lunedì 29 giugno, riaprono al pubblico i parchi giochi comunali, dalle 7 alle 22. “Gli spazi verdi sono quindi nuovamente a disposizione – spiega il sindaco Antonio Filoni – anche se sono previste regole da osservare in virtù dell'emergenza sanitaria ancora in corso”.

Le norme prevedono: il rispetto dell'obbligo della distanza minima di un metro; no ad assembramenti all'interno dell'area; l'uso obbligatorio della mascherina, eccetto per i minori di 6 anni e le persone con una disabilità incompatibile con l'uso continuativo del dispositivo individuale; i genitori, o gli accompagnatori adulti di minori di 14 anni, dovranno vigilare sul rispetto delle misure indicate. Infine il distanziamento non si applica ai membri di una stessa famiglia. “In caso di presenza di minori – conclude il sindaco – che necessitano di accompagnamento è consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per bambino”.