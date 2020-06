Aree gioco, dura presa di posizione del consigliere Elettra Veronese: "Candelo, pietra della vergogna"

A seguito delle reiterate lamentele dei cittadini, presa di posizione del consigliere di minoranza di Candelo, Elettra Veronese che definisce la situazione che vieta il gioco ai bimbo nelle aree verdi comunali una "pietra della vergogna per quanto riguarda lo spogliarsi anche dei doveri verso i più piccoli, doveri che impongono il mettere a disposizione aree di svago sicure". Ecco il punto di vista di Veronese. <"Ai bambini è vietato giocare". L’avviso campeggia nella bacheca del parco giochi pubblico denominato L’Albero d’Oro, unico a Candelo che ospita anche giochi per disabili, richiama le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative del DPCM del 11/6/20 e il Decreto Regione Piemonte n. 68 del 13/6/20.

Il lockdown è finito e il parco è utilizzabile! O meglio, lo sarebbe se il Comune avesse adempiuto agli obblighi imposti dalle citate Linee Guida, tra cui (pag. 25, voce “Aree Giochi per Bambini”) “Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo”.

La prescrizione, tuttavia, prosegue così: “Qualora non sia possibile un'adeguata pulizia dell'attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo”. E qui casca l’asino. A Candelo non si è fatta disinfezione né durante, né dopo il lockdown, né quando procedura e prodotti erano discussi, né ora che sono definiti, facili, molto vicini alle consuetudini della “buona massaia”.

Con un avviso in bacheca il Sindaco vuole deresponsabilizzare l’Amministrazione dall’uso del parco da parte di bambini, ragazzi e famiglie che com’è noto a tutti, avviene ed è inevitabile che avvenga, ancor più ora che è estate, chiusi - o in forse - la maggior parte dei centri estivi. Il leit motiv è “se si ammalano, non è colpa nostra”.