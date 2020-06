Il museo della Passione di Sordevolo si trasforma in visita a cielo aperto

Il Museo della Passione di Sordevolo, allestito all’interno della Chiesa di Santa Marta e nel quale sono racchiusi i duecento anni di storia della rappresentazione della Passione di Cristo, è attualmente sottoposto a lavori di restyling che miglioreranno gli spazi, rinnoveranno le strutture espositive e lo arricchiranno di nuovi contenuti.

Quest’anno, perciò, in sostituzione delle tradizionali visite, il Museo ha deciso di regalare al proprio pubblico un’opportunità unica e irripetibile: vivere in prima persona all’interno del set della Passione, con un percorso guidato che farà conoscere i particolari del più grande spettacolo corale d’Italia, in una totale immersione fra storia e attualità. Tutto ciò è reso possibile dalla costruzione, pressoché ultimata, della scenografia prevista per le rappresentazioni 2020 che sono state posticipate all’estate 2021.

L’appuntamento è quindi presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo tutte le domeniche dal 28 giugno all’11 ottobre più sabato 15 agosto con orario dalle 14,30 alle 18,30. Biglietto ingresso euro 2,00.

Sordevolo offre, inoltre, una duplice opportunità: negli stessi orari di apertura sopra indicati sarà visitabile anche l’Archivio Lanifici Vercellone, con i suoi duecento anni di storia tessile, situato all’interno del Palazzo Comunale.