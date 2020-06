Uib, Francesco Ferraris: "Oggi più che mai i giovani possono essere gli interpreti del futuro del territorio

Lettera aperta del presidente del gruppo Giovani Imprenditori dellUib, Francesco Ferraris. <In questi giorni moltissimi ragazzi sono alle prese con una delle prime grandi prove della loro vita: l’esame di maturità. Quasi come un rituale di passaggio contemporaneo, nell’immaginario collettivo la maturità apre le porte ai ragazzi verso la vita adulta attraverso scelte fondamentali che determineranno il loro futuro. E’ una scelta personale che richiede responsabilità, impegno, fiducia.

Ma è anche una scelta “collettiva”, da cui dipende il futuro di una comunità. Mai come ora, penso che i giovani possano e debbano impegnarsi per costruire una nuova normalità.Mai come ora, le prospettive e gli scenari sono incerti quindi è fondamentale la capacità di adattarsi velocemente elaborando soluzioni nuove a nuovi problemi. L’emergenza senza precedenti che ha investito il mondo genera una crisi nuova, che dobbiamo affrontare con tutte le risorse che abbiamo a disposizione.

Per i giovani questa può essere anche una grande opportunità per mettersi a disposizione della “ricostruzione” attraverso le caratteristiche che sono loro proprie: l’apertura a nuovi punti di vista, la propensione al cambiamento.A ciò si aggiunge un punto cardinale delle tendenze socio-economiche: la sostenibilità come nuovo paradigma di sviluppo tecnologico e produttivo. Inoltre sarà sempre più determinante una concezione di impresa come un vero e proprio ecosistema di persone, imprenditori e addetti insieme, che hanno come obiettivo comune fare bene il proprio mestiere per sé, per l’azienda stessa e per la comunità in cui operano.

Da sempre il Gruppo Giovani imprenditori ha cercato di dare il proprio contributo, in modo costruttivo e aperto al dialogo, per immaginare una proposta, una visione per lo sviluppo locale. In questa direzione abbiamo avviato percorsi che, per loro definizione, hanno avuto l’obiettivo di incidere sulle prospettive individuali e collettive: “Wooooow”, il salone per l’orientamento; “BIfuel”, la sfida dedicata agli studenti per il dialogo fra scuola e impresa; “Sfidiamo il futuro”, il ciclo di incontri dedicati alle nuove frontiere della trasformazione digitale. Oggi tutti noi siamo di fronte ad una sorta di “esame di maturità” in cui ci giochiamo la carriera e le prospettive in base all’ambizione, all’entusiasmo e alla determinazione con cui saremo capaci di dare forma ai nostri sogni.

Concludo facendo mie le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Si avverte una diffusa voglia di futuro. Nessuno meglio delle giovani generazioni può interpretarla”>.