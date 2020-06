Salussola sotto shock, è morto il sindaco Carlo Cabrio

Un lutto terribile ha scosso la comunità di Salussola: è morto, all'età di 64 anni, il sindaco Carlo Cabrio. Personalità di spicco, dal 2009 era alla guida del comune di Salussola; l'anno scorso era stato eletto per il terzo mandato di fila nelle elezioni comunali. La notizia si è diffusa velocemente in paese e ha raggiunto anche il capoluogo biellese. “Esprimo cordoglio a nome di tutto il partito e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Cabrio” ha comunicato Alberto Fenoglio, coordinatore Provinciale Forza Italia Biella, in una nota stampa.

