Salussola, lutto cittadino e sabato i funerali al sindaco Cabrio. Il ricordo del vice Pozzo e del parroco De Bernardi

A Salussola è stato proclamato il lutto cittadino dopo la notizia della scomparsa del sindaco Carlo Cabrio all'età di 64 anni (leggi qui). Troppo profondo il dolore di fronte ad un lutto che ha lasciato sbigottiti e senza parole i cittadini che, in queste ore, si stanno stringendo alla moglie e ai tre figli del primo cittadino.

Chi ancora non si capacita è il vicesindaco Valter Pozzo che, in lacrime al telefono, si abbandona al fiume dei ricordi: “ Ho perso un grande amico, Salussola un grande uomo. Sono stato il suo vice fin dal 2009. 11 anni non si dimenticano, così come i numeri importanti che ci hanno portato a tre mandati consecutivi. Ricordo ancora quando mi chiamò la prima volta in Comune annunciandomi la decisione di essere il suo vicesindaco. Da quel momento è iniziata una collaborazione che ci ha portato fino a qui”.

Moltissimi gli attestati di stima e di affetto da parte delle forze politiche biellesi e dei sindaci della Provincia. “Sto ricevendo molte telefonate di primi cittadini, biellesi e non. A sottolineare come la sua voce fosse conosciuta e apprezzata anche al di fuori dei confini biellesi. Alle assemblee, parlava sempre in difesa dei suoi cittadini”. Ricordarlo in un momento particolare non è facile. “Ce ne sono tanti – ammette commosso Pozzo – Era onesto, generoso, attento alla beneficenza. Ha rinunciato allo stipendio e ha fatto del bene. Era sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà senza mai risparmiarsi. Sempre presente sul territorio coi suoi giri in mezzo alla gente. Carlo diceva di sé sempre che aveva un carattere spigoloso ma alla fine era un buono”.

La corona di ricordo avrà luogo domani, 26 giugno, alle 20 sul sagrato della chiesa parrocchiale di Salussola nel rispetto delle norme sanitarie per il distanziamento sociale mentre sabato, 27 giugno, si terranno i funerali, alle 16, nello stesso luogo. Anche il parroco Lodovico De Bernardi lo ricorda con affetto: “In particolare alla cerimonia del voto solenne al Beato Pietro Levita (leggi qui). Un momento di profonda spiritualità per tutta la comunità. Un atto concreto di quel bene comune condiviso tra realtà cittadina e religiosa. La tradizione, la storia appartengono a tutti noi”.