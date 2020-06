Fumo in alloggio in via Milano, intervento di Vigili del Fuoco Carabinieri e 118 FOTO

A sirene spiegate, Vigili del Fuoco e Carabinieri si sono precipitati in una palazzina all'interno di via Milano intorno alle 17 di oggi giovedì 25 giugno. La chiamata è stata per fuoco all'interno di un appartamento. In effetti l'alloggio era invaso da fumo e forse un portoncino d'ingresso ha subito un inizio di incendio.

Le cause probabilmente sono riconducibili a l'ennesima lite tra coinquilini dello stabile. Il trambusto è stato comunque tanto. Il personale dell'ambulanza del 118 ha visitato alcune persone senza riscontrare problematiche inerenti all'inalazione del fumo. I Carabinieri hanno comunque identificato alcuni cittadini. Accertamenti in corso.