Disturbo alla quiete pubblica, ramanzina per una decina di ragazzi

Con l’iniziale ripresa delle aperture dei locali pubblici, forse per la troppa voglia di riappropriarsi della libertà e svagarsi, alcuni giovani (circa una decina) all’interno di un bar della Valdilana, hanno pensato bene, in tarda serata di ieri, di alzare troppo il volume della voce e far sentire la loro voglia di spensieratezza.

Sono dovuti intervenire i Carabinieri di Trivero a redarguirli sulla opportunità di non disturbare gli altri. Il gestore del locale si è prontamente messo a disposizione delle forze dell’ordine e la situazione si è risolta con un semplice invito ai ragazzi ad evitare eccessi.