Biella, in preda ai fumi dell'alcol sbaglia condominio e reca disturbo. Sanzionato dai Carabinieri

Ubriaco sale e scende più volte le scale di un palazzo credendo di vivere in uno degli appartamenti, peccato che casa propria fosse da tutt'altra parte. Un residente di quel condominio di Biella ha chiamato il 112, nella tarda serata di ieri, avvisando che un uomo, completamente ubriaco, disturbava con schiamazzi mentre saliva e scendeva le scale ad uso comune.

I Carabinieri giunti hanno accertato che l'uomo, un 40enne residente a Biella, in completo stato di ebbrezza, viveva da un'altra parte e a causa dei fumi dell'alcool non si era reso conto di aver sbagliato palazzo. Alla fine è riuscito a trovare la strada di casa. Verrà quindi sanzionato per ubriachezza.