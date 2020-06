Bonus facciate, Candelo Città Possibile in una mozione: "Sportello di consulenza e ulteriore contributo comunale"

"Con questo documento proponiamo all'amministrazione comunale di attivare uno sportello di consulenza per i candelesi riguardo i vantaggi derivanti dall'utilizzo del "bonus facciate" (detrazione del 90% sull'IRPEF delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate) e dell' "ecobonus" del 110% per i lavori di efficientamento energetico degli edifici". A parlare Renzo Belossi e Fabrizio Ceria del gruppo di minoranza Candelo Città Possibile, in merito ad una mozione sul bonus facciate presentata alla Giunta nei giorni scorsi.

"Con la nostra mozione proponiamo anche di erogare ai candelesi che utilizzino uno dei due bonus, un contributo in più comunale, proprio per il rifacimento delle facciate degli edifici affinché si generi un'ulteriore vantaggio nell'effettuare questo tipo di lavori. La nostra mozione vuole essere uno stimolo per l'economia locale candelese ed in particolare per il settore edile".

Secondo i due consiglieri, "queste misure di vantaggio fiscale, se accompagnate da un contributo comunale e dallo sportello di consulenza pressi l'ufficio tecnico, possano diventare oltreché particolarmente vantaggiose dal punto di vista economico per i candelesi, anche uno stimolo ad abbellire il nostro paese ed una importante azione per rimettere in moto l'economia del paese a cominciare dal settore edile con tutto il suo indotto. Sarebbe un modo per "scuotere", in questo particolare momento di crisi economica, il nostro tessuto economico, generando vantaggi reali per cittadini, imprese e professionisti".