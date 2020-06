Valle Elvo, servizi in elicottero per alpeggi e rifiuti. Favario: “Aiuto per chi mantiene viva montagna”

Come ogni anno, l’Unione Montana Valle Elvo si è offerta di portare un aiuto concreto ai gestori dei rifugi e degli alpeggi della zona. Tramite Davide Fogliatti dell’ufficio tecnico dell’Unione, si è riusciti ad organizzare un servizio di elitrasporto in elicottero di materiale essenziale per la manutenzione degli alpeggi e dei rifugi, come legna, bombole di gas e paioli.

Grazie al meteo favorevole, nella giornata del 15 giugno, sono stati effettuati 15 voli, con partenza dalla piazzola elicottero nel comune di Muzzano al Trecciolino, ad altezza di 1000 metri. Numerose sono le località della valle già raggiunte come il Rifugio Coda e il Rifugio Mombarone e diversi alpeggi: Tura, Brangolone, Lasazza, Boretto, Toretto, Baracchette delle Paglie e Paglie di Sopra.

“Il servizio costituisce un aiuto piccolo ma significativo per i gestori di alpeggi e rifugi – spiega il presidente dell’Unione Montana Valle Elvo Roberto Favario: "il servizio è sempre molto apprezzato dai nostri alpigiani e dai gestori dei rifugi. E' un piccolo aiuto, ma serve a supportare chi ancora mantiene viva la nostra montagna”.