riparTiAmo Biella, ogni sabato via Italia diventerà isola dedicata allo shopping con esposizioni all'esterno dei negozi

Il #riparTiAmo Biella, progetto lanciato per sostenere i pubblici esercizi, allarga gli orizzonti con nuove iniziative. A partire da sabato 4 luglio e fino al 31 ottobre sarà data la possibilità a tutti i commercianti di via Italia di esporre e promuovere i propri prodotti con installazioni temporanee esterne ai negozi.

Il sostegno trasformerà così la via principale della città in un’isola dedicata allo shopping e all’aggregazione mantenendo le giuste distanze di sicurezza. Per consentire il progetto lungo tutta la via Italia, nel tratto compreso tra viale Matteotti e via Dante, sarà consentito il transito solo ed esclusivamente ai residenti con posto auto interno lungo via Italia, ai mezzi di soccorso e di polizia. Il provvedimento, con cartellonistica dedicata ai varchi di accesso della Ztl, è valevole per tutti i sabati fino al 31 ottobre con orario dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30.

Dice il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: “Con questi provvedimenti vogliamo dare un aiuto concreto alle attività del centro storico penalizzate dal lockdown. Dopo il riconosciuto successo della scommessa dehors lungo le strade, ora rilanciamo con nuove iniziative dedicate allo shopping. La limitazione della circolazione lungo la via Italia ai soli residenti e mezzi di soccorso è valevole come prova generale, in quanto stiamo valutando di estendere a partire dal 2021 e con l’arrivo del nuovo sistema di videosorveglianza questo provvedimento. E’ nostro obiettivo limitare il più possibile il traffico veicolare in via Italia, per cui con il nuovo anno tutti i pass Ztl verranno ritirati e modificati con criteri stringenti e soluzioni ad hoc per le residenze di ogni singola via”.

Aggiunge l’assessore al Commercio Barbara Greggio: “Nell’ambito del progetto RiparTiAmo Biella, mirato all’estensione dei dehors e a una rivitalizzazione della città in sicurezza, concediamo questo nuovo provvedimento dedicato al commercio. Concediamo a tutte le attività la possibilità di esporre i propri prodotti lungo la via, per tutti i sabati, dal 4 luglio fino al 31 ottobre. Gli stessi commercianti ci hanno fornito dei suggerimenti per giungere a questa soluzione e sono certa che con il costante dialogo e confronto potremo riuscire nell’intento di rivitalizzare il nostro centro. Via Italia si unisce all’ordinanza già in vigore, con le stesse finalità, per via San Filippo”.