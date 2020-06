Oms, Covid 19 e reclusioni domiciliari, fondamentali della sieroimmunologia

L'OMS ha scoperto, si presume in base ad evidenze scientifiche, che non è più necessario il doppio tampone negativo per certificare la guarigione dalla malattia ma basterebbero per i sintomatici dopo il periodo di quarantena a decorrere dall'inizio malattia, tre giorni senza sintomi. Ora si è in attesa che gli esperti dei comitati tecnico-scientifici istituzionali e ministero della salute recepiscano tali indicazioni liberando da un probabilmente inutile e protratto contenimento domiciliare migliaia di persone in ostaggio di un tampone che a volte tarda ad arrivare anche settimane.

II virus è ancora certamente in circolazione ma sta perdendo forza e capacità infettante, come dimostrato da numerosi dati clinici e di laboratorio (vedasi quanto riferito dal prof.Bassetti del San Martino e dal prof. Zangrillo del San Raffaele) e la positività del tampone, soprattutto nei soggetti asintomatici o paucisintomatici, non è più automaticamente da considerare come sinonimo di contagiosità. E' vero che questo è un virus sul cui comportamento non sí conosceva ancora molto ma da li a sovvertire i fondamentali della sieroimmunologia come è stato fatto ce ne passa! li fatto che alcuni soggetti senza sintomi con le IgG presenti nel siero siano risultati positivi ai tampone non dimostra che siano infetti né tantomeno contagiosi ma, come da riscontri clinici e di laboratorio, solo con malattia pregressa e con una carica virale residua non contagiante.

Un recentissimo studio del prof. Remuzzi dell'istituto Negri ha dimostrato che il campione di materiale organico prelevato da numerosi individui risultati positivi al test molecolare non era più in grado di infettare le cellule con cui era stato messo a contatto. Mi chiedo a questo punto, e non è questione di poco conto, se abbia ancora senso, dal punto di vista profilattico , che molte regioni, continuino a considerare "sospetto di infezione Covid 19" ed isolare come possibile contagioso (protocollo test sierologici regione Piemonte) l'individuo asintomatico positivo alle lmmunoglobuline G.

Quasi tutte le regioni hanno aperto, pur sconsigliandolo, alla possibilità per i privati di sottoporsi agli esami sierologici presso laboratori privati autorizzati ma immediatamente, quasi a dissuadere chi vi si rivolgeva, è scattato l'obbligo per quest' ultimi di segnalare la positività al medico curante con le relative misure in attesa del tampone. Già era un controsenso clinico e sieroimmunologico prima, ma ora dopo queste ultime evidenze recepite dall'OMS e sottolineate da numerosi infettivologi, ritengo che non sia più giustificato e sostenibile considerare "sospetto di infezione Covid-19" l'asintomatico positivo alla lgG e comminargli un dannoso ed inutile confinamento domiciliare. Bisogna fare una distinzione tra positività postsierologica dovuta a contatto remoto e positività al test molecolare del soggetto sintomatico.

Le conoscenze relative a questa pandemia sono in continua evoluzione e vengono sistematicamente smentite e contraddette le certezze dogmatiche che l'hanno caratterizzata fin dall'inizio, quindi spero si voglia riflettere anche sul corretto significato da dare alla positività delle lgG. e riconsiderare di conseguenza i relativi provvedimenti restrittivi adottati troppo frettolosamente, sia pure a tutela della pubblica salute, ma in contrasto con le consolidate conoscenze e procedure di prevenzione di tutte le altre malattie infettive.