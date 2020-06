Ford Focus Titanium Km0: Viaggiare nel comfort risparmiando FOTO e VIDEO

Ford Focus Titanium km0 è stata definita come “la Ford migliore di sempre”: l’evoluto sistema di guida assistita Ford Co-Pilot rivoluziona l’esperienza al volante mantenendo l’auto al centro della corsia anche in curva, regolando la velocità in base alla segnaletica stradale e modulando la frenata e la ripartenza in base al traffico.

In più, con FordPass Connect, si potrà viaggiare sempre connessi, collegare in Wi-Fi fino a 10 dispositivi e controllare da remoto le funzionalità dell’auto.La Focus è stata creata per esaltarne la guida sotto ogni aspetto: è proiettata verso il futuro grazie al sistema Ford Co-Pilot che comprende una gamma di tecnologie che lavorano all’unisono per renderla più confortevole e piacevole che mai.

Tra i vari sistemi di assistenza alla guida sono presenti l'Adaptive Cruise Control (controllo adattivo della velocità) con frenata e ripartenza automatiche e mantenimento della corsia, o l'Active Park Assist Upgrade (assistenza attiva al parcheggio). Sono solo due esempi delle tante tecnologie che rendono ogni viaggio più sicuro e comodo.

La vettura in offerta è completa di tutto: infatti, oltre all’allestimento Titanium (già molto completo di serie), si avranno una serie di optional aggiuntivi, quali: Parking Pack in cui l’auto parcheggia completamente da sola, vetri oscurati per assicurare la privacy dei viaggiatori all’interno dell’auto e il supporto di ricarica wireless per avere lo smartphone sempre carico.

Un’offerta unica e irripetibile: Ford Focus Titanium KM0 1.5 TDCi 120 cv può essere tua a € 19.650 (iva esclusa) solo con finanziamento dando un anticipo di € 2.436 (iva esclusa) e 36 rate da € 308 al mese (iva esclusa) – TAN 5.99% TAEG 7.33% – con una valore futuro garantito di € 9.921,99 (iva esclusa).

Per scoprire tutti i dettagli e richiedere un preventivo: clicca qui.

Emissioni CO2 101 g/km; autonomia 1300 km; consumo di carburante combinato 3.9 L/100 km