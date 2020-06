UCAB, corsi e progetti in vista del centenario

Il principio più importante è quello diretto ad evitare che i giovani ciclisti della scuderia ucabina si brucino presto, come candele corte, per far sì che possano affrontare la loro carriera senza spremere il proprio fisico prima ancora di essere maggiorenni. La consapevolezza dei propri mezzi e un ottimo equilibrio psico-fisico diventano fondamentali. Perciò l’UCAB ha scelto di affidarsi ad un nome altisonante, quello di Omar Beltran, educatore del fisico e metodologo sportivo con un passato da allenatore di pallavolo e da ciclista. Il Performance Coach argentino vive ormai nel nostro paese da due decenni e avrà il piacere di garantire un utilizzo corretto delle energie degli atleti fino all’under 23 e, soprattutto, degli amatori. Il curriculum di certo non manca, come dimostrano le sue collaborazioni con sportivi del calibro di Damiano Cunego, Rubens Bertogliati, Marco Pinotti, Alessandro Cortinovis e Alessandro Vanotti.