Curino, in regalo la Costituzione agli studenti

A Curino, su iniziativa del consigliere comunale Marco Ascari, sarà consegnata la Costituzione agli studenti del paese. A spiegare l'idea lo stesso consigliere: “Ho pensato, in un momento così difficile, che regalare il testo della nostra Costituzione fosse un segnale, seppur simbolico, che va nella direzione di unità e condivisione dei nostri valori fondanti. Purtroppo a causa del Covid-19 non siamo riusciti a consegnarli al termine di questo anno scolastico ma distribuiremo i libretti appena possibile”. I testi sono stati messi a disposizione dalla deputata Cristina Patelli che, interessata dal consigliere Ascari, ha abbracciato con piacere l’iniziativa: “Sono contenta di poter contribuire alla formazione civica delle future generazioni anche con un gesto così semplice. Le iniziative come questa promossa da Ascari in stretta collaborazione con il sindaco Buzio sono gesti importanti che vanno appoggiati sempre”.