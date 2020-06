Candelo, riapre l'ufficio turistico della Pro Loco. Ma l'estate è incerta: “Vinincontro e Serate Disco? Appese a un filo”

“Con piacere possiamo ufficialmente comunicarvi che abbiamo ricevuto il via libera dal Ministero alla riapertura al pubblico con la gestione e l'ausilio da perte dei nostri amati e stimati volontari del nostro ufficio turistico della Pro Loco. Ripartiremo da sabato e domenica sperando poter soddisfare le richieste dei nostri visitatori e vedere nei loro occhi lo stupore che lascia il nostro borgo unico nel suo genere.Ripartiamo più forti e motivati di prima e vi aspettiamo numerosi”. Queste le parole energiche di Cristian Bonifacio, presidente della Pro Loco di Candelo, apparse da qualche ora sui canali social dell'associazione. Un segnale positivo, in vista di un'estate ancora piena di incognite come ci spiega Bonifacio: “Sarà una stagione particolare. Purtroppo abbiamo già annullato Candelo in Fiore e sono in corso valutazioni su altri due eventi in programma, come Vinincontro e le Serate Disco 70-80, realizzate in collaborazione con ViviAmo Candelo. Sono tutte appese ad un filo e da definirsi a causa delle norme. Troppo stringenti”. I confronti, e le valutazioni del caso, tra le associazioni, la Polizia locale e l'amministrazione comunale sono all'ordine del giorno. “Si fa un passo al giorno ma è ancora prematuro organizzare questi eventi. Se le norme non cambiano diventa molto difficile”.