Presidio davanti alla Prefettura di Biella, soddisfazione per i sindacati: "Piana disponibilità del Prefetto"

Presidio dei sindacati. nella mattinata di oggi mercoledì 19 giugno, a Biella in via Repubblica davanti alla Prefettura. Lavoratrici e lavoratori che, ad oggi, hanno terminato la copertura dell'ammortizzatore sociale (fis) con causale “emergenza Covid 19” e per i quali le organizzazioni le oo.ss. stanno chiedendo alle imprese la collocazione in Fis ordinario.

La situazione dei lavoratori delle mense e pulizie scolastiche e “aziendali” continua ad essere grave e presentare questioni irrisolte e su Biella e provincia rischia di creare una voragine occupazione che conta più di 200. C'è stato anche un incontro tra il Prefetto Triolo e i rappresentanti sindacali, definito da questi ultimi "estremamente collaborativo e positivo".

"Il Prefetto -commentano dai sindacati- si è resa pienamente disponibile a portare ad istanza superiore le nostre rivendicazioni del comunicato. Inoltre si è fatta portavoce di capire i ritardi di pagamento sull'ammortizzatore sociale, su alcune ditte del settore della ristorazione".